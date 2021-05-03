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Kırmızı, turuncu ve gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-2 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün kimliği belli oldu. Teröristlerin kırmızı, turuncu ve gri kategoride yer aldıkları ortaya çıktı

Kırmızı, turuncu ve gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi
HABERTURK.COM

Eren-2 Şehit J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; 29 Nisan 2021 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığındaki bir grup teröriste yönelik, Hava Kuvvetleri, Jandarma ATAK Helikopterleri ve SİHA destekli operasyon gerçekleştirilmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Orta Saha Karargâhında Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş isimli terörist olduğu, 2011 yılında Diyarbakır ilinden terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde 10 Milyon TL’ye kadar ödülle “Kırmızı” kategoride arandığı belirlendi.

Diğer teröristlerden birinin, Amed Eyaleti, Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi isimli terörist olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “Turuncu” kategoride arandığı, diğerinin ise Sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 Bin TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride arandığı tespit edildi. Söz konusu teröristlerin Diyarbakır'da meydana gelen terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu belirlendi.

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