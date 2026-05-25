Yaşanabilecek yeni yağışlar ve oluşabilecek risklere karşı tedbir alınması isteyen Toprak, şunları kaydetti: "İlimizde etkili olan sel ve aşırı yağışlardan zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan afet nedeniyle özellikle tarım arazilerinde meydana gelen zararların en kısa sürede giderilmesini temenni ediyoruz. TARSİM sigortası bulunan çiftçilerimizin, mağduriyet yaşamamaları adına vakit kaybetmeden hasar ihbarlarını yapmaları büyük önem taşımaktadır. Köylerimizde bulunan üreticilerimizin gerekli bildirimleri en kısa sürede gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. Her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Rabbim ülkemizi ve çiftçilerimizi her türlü afetten korusun."