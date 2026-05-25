        Haberler Gündem Güncel Kırşehir'de 6 köyde tarım arazilerinde zarar | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de yağışlar 6 köyde tarım arazilerinde zarara neden oldu

        Kırşehir'de yoğun yağışların 6 köyde tarım arazilerinde zarara yol açtığı bildirildi. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, "Köylerimizde bulunan üreticilerimizin gerekli bildirimleri en kısa sürede gerçekleştirmeleri önemle rica olunur" dedi

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 14:21 Güncelleme:
        Kırşehir'de kent genelinde son günlerde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel hasara yol açtı.

        Özellikle merkeze bağlı Dulkadirli Karaisa, Dulkadirli Kartalkaya, Seyrek, Hashüyük, Boztepe'nin Harmanaltı ve Mucur'un Yörücek köylerinde su baskınları ve sel meydana geldi, bazı tarım arazilerinde de göletler oluştu.

        Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, son dönemde yaşanan yoğun yağışların çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti.

        Yaşanabilecek yeni yağışlar ve oluşabilecek risklere karşı tedbir alınması isteyen Toprak, şunları kaydetti: "İlimizde etkili olan sel ve aşırı yağışlardan zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan afet nedeniyle özellikle tarım arazilerinde meydana gelen zararların en kısa sürede giderilmesini temenni ediyoruz. TARSİM sigortası bulunan çiftçilerimizin, mağduriyet yaşamamaları adına vakit kaybetmeden hasar ihbarlarını yapmaları büyük önem taşımaktadır. Köylerimizde bulunan üreticilerimizin gerekli bildirimleri en kısa sürede gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. Her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Rabbim ülkemizi ve çiftçilerimizi her türlü afetten korusun."

