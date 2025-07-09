Kırşehir'de doğaya 600 kınalı keklik bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu'ndan kente getirilen keklikler, Kaman ve Akpınar ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanlara bırakıldı.

Keneyle biyolojik mücadeleye destek olmak, doğal dengenin korunması ve yaban hayatını güçlendirmek amacıyla getirilen 600 kınalı keklik, ekolojik özellikleri dikkate alınarak belirlenen doğal yaşam alanlarına salındı.

Kekliklerle hem hayvan varlığı zenginleşecek hem de kimyasal ilaç kullanmadan doğal yollarla halk sağlığını tehdit eden keneyle mücadele edilecek.