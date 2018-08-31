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GURBETÇİLER DE İLGİ GÖSTERİYOR

Cami ve türbenin çok sayıda ziyaretçi aldığına vurgu yapan Temur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası çok fazla ziyaretçi alıyor. Temmuz-ağustos aylarında Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz çok ziyaret ediyor. Kırşehir dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ahi Evran- Veli’nin türbesini ziyaret ettikten sonra diğer tarihi ve kültürel mekanları da geziyorlar. Burada adeta bir nostalji yaşıyorlar. Tarihimizi öğrenerek bilinçleniyorlar. 81 ilden esnaf teşkilatları ve federasyonları zaman zaman buraya gelip ziyarette bulunuyorlar."