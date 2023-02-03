Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)ANKARA'nın Çankaya ilçesinde motosikletli 2 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş´in ismi Kırşehir´de sokağa verilecek.
Kırşehir Belediyesi'nde CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, geçen yıl 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli 2 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş´in isminin kentteki uygun bir yere verilmesi için önerge verdi. Önerge, İmar Komisyonuna havale edildi. Ateş'in isminin bir sokağa verilmesi için yapılan görüşmeler CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin 16 evet oyuyla kabul edildi. AK Parti ve MHP grubu ise 12 ret, 2 de çekimser oy kullandı. İlerleyen günlerde Ateş'in ismi belirlenecek bir sokağa verilecek. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırşehir FahrettinTOKER
2023-02-03 14:58:41
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