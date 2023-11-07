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        Kuma teklifini reddeden sevgilisini öldüren sanığın müebbet hapsi onandı

        KIRŞEHİR´de,kuma teklifini reddeden Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren sevgilisi Baz Muhammet Amiri'ye (31) verilen müebbet hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:55
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        Kuma teklifini reddeden sevgilisini öldüren sanığın müebbet hapsi onandı
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        KIRŞEHİR´de,kuma teklifini reddeden Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren sevgilisi Baz Muhammet Amiri'ye (31) verilen müebbet hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Olay, 22 Ağustos 2021´de Müftülük Caddesi´nde meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu Baz Muhammet Amiri, aynı ülke vatandaşı Zekiye Hossini´ye kuma teklifinde bulundu. Zekiye Hossini, Amiri´nin kuma teklifini reddetti. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Amiri cebinden çıkardığı bıçakla Hossini´yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Amiri ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 21 Şubat'ta görülen davada tutuklu sanık Baz Muhammet Amiri ile avukatı hazır bulundu. Sanık Amiri, 'kasten öldürme' suçlaması ile mahkeme heyeti tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yaptığı incelemede yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, kararı onadı. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi. 

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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