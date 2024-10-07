Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanıyor

        FRANSA'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kırşehir'de başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FRANSA'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kırşehir'de başladı.

        Ampute Futbol Milli takımı, 2 gün önce Kırşehir'e gelerek kamp yapmaya başladı. Balkan Şampiyonası öncesi 15 Ekim'e kadar Kırşehir'de kamp yapacak olan Ampute Futbol Milli takımı, 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Stadı’nda gösteri maçı düzenledi. Ampute Futbol Milli Takımı'nı izleyen öğrenci ve vatandaşlar, ay-yıldızlı oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, "15-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na burada hazırlanıyoruz. Avrupa şampiyonluğu ve dünya kupamız var. Müzemizde eksik olan balkan kupasını da alıp müzemize yerleştirmek istiyoruz. Onun için hocalarımız eşliğinde çok sıkı çalışıyoruz. Umarım kupayı alıp tekrardan Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Konuşulması gereken daha önemli konular var aslında. Ülkemizde kadın cinayetleri toplumsal bir yara. Umarım tekrar ülkemize döndüğümüzde kadın cinayetlerinin olmadığı, kız çocuklarının öldürülmediği, taciz ve tecavüzlerin olmadığı bir Türkiye ile karşılaşırız. İnşallah kupayı tekrardan ülkemize getirip coşkulu bir şekilde kutlarız" dedi.

        İSMAİL TEMİZ: ŞAMPİYON GİDİP ŞAMPİYON GELMEK İSTİYORUZ

        Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ise, "İnşallah ilk Balkan Şampiyonası’nda şampiyon olacağız. Çok güzel çalışıyoruz. Çocuklarımıza çok yükleniyoruz ama yılmadan onlar bizden daha fazla istekli. Bütün bu isteklerin sonucu şampiyonluk olacak. Biz dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Biz kulüpler düzeyinde şampiyonlar ligi şampiyonuyuz. Türkiye bu alanda çok büyük mesafeler katetti son 20 yılda. Dolayısıyla biz bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Şampiyon gidip şampiyon gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Ampute Futbol Milli Takımı'nın otobüsten inişi ve stadyuma girişi

        - Takım kaptanı Halil İbrahim Esen'in konuşması

        - Teknik direktör İsmail Temiz'in konuşması

        - Takımın ısınma hareketleri

        - Gösteri maçı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        KAEÜ'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları proteste edildi
        KAEÜ'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları proteste edildi
        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de gösteri maçı yaptı
        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de gösteri maçı yaptı
        Ampute Futbol Milli Takımı'nın yeni hedefi Balkan şampiyonluğu
        Ampute Futbol Milli Takımı'nın yeni hedefi Balkan şampiyonluğu
        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
        Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğ...
        Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğ...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de Geleneksel Bulgur F...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de Geleneksel Bulgur F...