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        Otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi, defnedildi

        KIRŞEHİR'inMucur ilçesinde mesaiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi Onur Ünser'in (26) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:55
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        Otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi, defnedildi
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        KIRŞEHİR'inMucur ilçesinde mesaiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi Onur Ünser'in (26) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mucur-Kayseri yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bir öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine dönmek için yol kenarında araç beklemeye başladı. Bu sırada Kırşehir'den Kayseri istikametine seyir halinde olan S.İ.G. (22) yönetimindeki 40 ABL 191 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ünser'e çarptı. Onur Ünser, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ünser'in cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

        Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ünser'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Kırşehir Merkez Sanayi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Ünser'in yakınları katıldı. Cenazede Ünser'in tabutunun üstüne güvenlik görevlisi kıyafeti konuldu. Kılınan namaz sonrası cenaze Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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