Otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi, defnedildi

KIRŞEHİR'inMucur ilçesinde mesaiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi Onur Ünser'in (26) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mucur-Kayseri yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bir öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine dönmek için yol kenarında araç beklemeye başladı. Bu sırada Kırşehir'den Kayseri istikametine seyir halinde olan S.İ.G. (22) yönetimindeki 40 ABL 191 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ünser'e çarptı. Onur Ünser, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ünser'in cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.