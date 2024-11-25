Kırşehir'de eğitime 'kar' engeli

KIRŞEHİR'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Kasım 2024 Salı günü ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.