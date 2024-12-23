Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Mucur ilçesi Karahasanlı köyü bağlantı noktasında meydana geldi. Osman T. (76) yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobil ile Mustafa A. idaresindeki 40 EL 219 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Osman T. ile Mustafa A., otomobildeki Hasbiye T. (75) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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