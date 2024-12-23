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        Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

        KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 18:06 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:06
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        Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
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        KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Mucur ilçesi Karahasanlı köyü bağlantı noktasında meydana geldi. Osman T. (76) yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobil ile Mustafa A. idaresindeki 40 EL 219 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Osman T. ile Mustafa A., otomobildeki Hasbiye T. (75) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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