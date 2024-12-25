Tabancayla yaralanıp hastanede ölen hamile kadının kurtarılan bebeği, Ankara'ya sevk edildi

KIRŞEHİR'deevinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 9 aylık hamile Hatice Albayrak'ın (26) sezaryenle alınan bebeği, Ankara'ya sevk edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ahi Evran Mahallesi 33'üncü Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Hatice Albayrak'ı, iddiaya göre odasına girdiğinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulan eşi piyade astsubay M.A. (27), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Hatice Albayrak, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Albayrak kurtarılamazken, karnındaki erkek bebeği ise sezaryenle alındı.