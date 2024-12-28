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        AK Partili Zeybekci: Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış, yeterli mi, değil

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:35
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        AK Partili Zeybekci: Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış, yeterli mi, değil
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın" dedi.

        AK Parti'nin Kırşehir 8'inci Olağan Kongresi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Refah nasıl artar biliyor musunuz? Üretimi ve malı artırarak artar. Çünkü üretimi, insanların satın alacağı ürünleri artırmadan ve üretim seferberliği yapmadan parayı artırırsanız sadece fiyatları artırırsınız. Bu da maalesef aciz siyasetin hastalığıdır. Şimdi yapılan hareketler sonuna kadar doğrudur. Yeterli midir? Yeterli değildir. Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın. Onun için AK Partililer olarak başınızı hiç öne eğmeyin" diye konuştu.

        'TAŞ ÜSTÜNDEKİ TAŞLARIN HEMEN HEMEN TAMAMINI BİZ YAPTIK'

        AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ülkeye önemli hizmetler yaptığını belirten Zeybekci, şöyle konuştu: "Şu otoyollara, hastanelere, okullara bir bakın Allah için. Kim yaptı bunları, AK Parti yaptı, Cumhur İttifakı yaptı. Onun için her zaman, Türkiye'nin 81 şehrinde her köyü, ilçesi, sokağında, her sanayi sitesinde, mahallesinde başı dik, anlı açık bir tek siyasi parti vardır, o da AK Parti'dir ve AK Partililerdir, Cumhur İttifakı'dır, MHP'liler, BBP'lilerdir. Biz yaptık arkadaşlar, bu memlekette bugün görmüş olduğunuz taş üstündeki taşların hemen hemen tamamını biz yaptık."

        AK Parti'nin mevcut İl Başkanı Seher Ünsal, tek liste ile girdiği seçimde tekrar il başkanı seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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