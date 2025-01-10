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        Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

        KIRŞEHİR'de kombi bakımı kampanyası bahanesiyle 1 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:20
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        Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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        KIRŞEHİR'de kombi bakımı kampanyası bahanesiyle 1 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aradıkları kişileri kombi bakımı kampanyası adı altında dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, şüphelilerin '0850' numaralı telefonlardan aramalar yapıp, uygun fiyatlı sigortalı kombi bakımı yapacaklarını ve garanti süresini uzatacaklarını söyledikleri belirlendi. Kırşehir merkezli çetenin Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı'da kendilerini kombi bölge servisi olarak tanıttıkları, bakım için ikamete geldiklerinde ise olmadığı halde farklı arızalar varmış gibi tamirat ve parça değişimi yapmış gibi göstererek yüksek meblağlarda para talep ettikleri tespit edildi. Çetenin ayrıca sahte fatura düzenleyip güven kazandığı da belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden L.D. ve D.A., yetkili servis görünümünde dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Y.V. ve M.G. ise Kervansaray Mahallesi'nde takiple gözaltına alındı. Şüphelilerin 100'den fazla dolandırıcılık kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Diğer yandan evlere kombi için gittikleri belirlenen şüpheliler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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