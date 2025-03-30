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        26 ilin geçiş güzergahı Kırşehir'de bayram trafiği denetimi

        RAMAZAN Bayramı nedeniyle 26 ilin geçiş güzergahı olan Kırşehir'de trafik yoğunluğu artarken, ekipler denetimleri artırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:40
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        26 ilin geçiş güzergahı Kırşehir'de bayram trafiği denetimi
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        RAMAZAN Bayramı nedeniyle 26 ilin geçiş güzergahı olan Kırşehir'de trafik yoğunluğu artarken, ekipler denetimleri artırdı.

        Kırşehir’de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. 26 ilin geçiş güzergahı olan kentte ekipler de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına denetimlerini artırdı. Ankara ve Kayseri kara yolunda yoğunluk yaşandı. Vali Murat Sefa Demiryürek de denetimleri yerinde takip ederek, Niğde-Ankara Otoyolu Kırşehir gişelerindeki jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

        Vali Demiryürek, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla bayramlaşarak, çocuklara hediyeler dağıttı. Denetimlere, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım da eşlik etti.

        Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Demiryürek, "Tatil yoğunluğuna karşı her türlü önlemimizi aldık ve geçen yıla oranla da ekip sayısını artırdık. Jandarma bölgemizde trafik tim sayımız 17'ye yükseltilirken, polis bölgemizde 46 trafik timi görev yapmaktadır. Ayrıca, bayram boyunca asayiş timlerimiz de artırılarak il genelinde toplamda 640 emniyet personeli sahada aktif görev yapmaktadır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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