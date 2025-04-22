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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: İklim değişikliği tarım sektöründe artık bir felaket haline geldi

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kırşehir'de etkili olan don olayları sonrası zarar gören ceviz ve meyve bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:05
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: İklim değişikliği tarım sektöründe artık bir felaket haline geldi
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        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kırşehir’de etkili olan don olayları sonrası zarar gören ceviz ve meyve bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Bayraktar, “İklim değişikliği tarım sektöründe artık bir felaket haline geldi” dedi.

        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son günlerde birçok bölgede yaşanan don olaylarının ardından Kırşehir'e gelerek Ziraat Odası temsilcileri ve üreticilerle sahada incelemelerde bulundu. Özellikle ceviz, elma, vişne, kiraz ve üzüm bahçelerinde ciddi zararlar olduğunu belirten Bayraktar, “Sadece Kırşehir değil, Konya, Niğde ve Karaman gibi bölgelerde de yüzde 90’a varan ürün kaybı var. Bu durumun adı artık doğal afet” diye konuştu.

        ‘EKSİ 20’LERİ GÖRDÜK, HİÇBİR ÜRÜN DAYANAMAZ’

        Yoğun kar ve donun üretimi olumsuz etkilediğini belirten Başkan Bayraktar, “10 Nisan’dan itibaren 3 gün üst üste eksi 15- 20 dereceleri bulan hava sıcaklığına hiçbir ürün dayanamaz. Bu felaket, tarımsal üretimde ciddi bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliği artık tarımda sadece bir sorun değil, artık bir felaket haline geldi. Bugün üreticilerimizin yalnızca üçte biri TARSİM kapsamında. Bu yeterli değil. Üreticilerin taleplerinin dikkate alınması, TARSİM’in kapsayıcılığının artırılması gerekiyor. İklim değişikliği nedeniyle benzer afetleri önümüzdeki yıllarda da sık sık yaşayacağız. Bu yüzden hem kurumlarımız hem devletimiz bu riskleri dikkate alarak üreticiyi koruyan adımlar atmalı” ifadelerini kullandı.

        ÇİFÇİ MAHMUT KAYAPA: YAKLAŞIK 500- 600 BİN TL ZARARIM VAR

        Ceviz bahçesi sahibi Mahmut Kayapa, bu yıl hiç ürün beklemediğini belirterek, “Bahçemiz 25 yaşında. Bahçemizde 200 tane ceviz ağacımız var. Elma, kayısı ve diğer meyve ağaçlarımız var ama çoğunlukta yüzde 99'u ceviz ağaçları. Bahçemizde normal yıllarda 10 ton civarları bir ürün alıyoruz. Ama bu sene don olaylarından dolayı çok fazla bir ürün beklemiyoruz. Hatta hiç ürün beklemiyoruz. Bir yıl sonraki ürünün bile daha az olacağını düşünüyoruz. Bahçede yılda aşağı yukarı 500 ile 600 bin TL'lik bir zararımız var. Geçmiş yıllarda da bizim bahçemizde don olayı olmuştu. Ama bir kısım meyve kalmıştı. Bu sene hiç meyvemiz olmayacak” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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