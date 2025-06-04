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        Kırşehir'de 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi

        KIRŞEHİR'de jandarma tarafından, 700 yıllık deri üzerine yazılmış, el yazması Tevrat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:20
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        Kırşehir'de 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi
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        KIRŞEHİR’de jandarma tarafından, 700 yıllık deri üzerine yazılmış, el yazması Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Akpınar ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 1300’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen, el yazması, deri üzerine yazılmış ve sembollerle süslenmiş Tevrat bulundu. Tevrat’ın kapağı ve sayfaları işlemeli, içeriğinin ise İbranice metinlerden oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü H.K. ile yanındaki S.G. gözaltına alındı. El konulan Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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