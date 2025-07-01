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        Ehliyet sınavında düzenekle kopya çekerken yakalandılar

        KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren 2 kişi, kulaklık ve gizli kamera düzeneğiyle kopya çekerken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:24 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:30
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        Ehliyet sınavında düzenekle kopya çekerken yakalandılar
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        KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren 2 kişi, kulaklık ve gizli kamera düzeneğiyle kopya çekerken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınavda elektronik cihazlarla kopya çekilmesini önlemeye yönelik denetim yaptı. Denetimde; sınava giren M.S. ve E.Ö.'nün şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, kulak içi dinleme düzeneği, düğme görünümlü 2 gizli kamera, kredi kartı şeklinde sim kart entegreli 2 kartlık, 1 sim kart ve 4 mobil wifi cihazı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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