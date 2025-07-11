Bahçe sulama kavgasında komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

KIRŞEHİR'de bahçe sulama nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle komşusu Musa Şen’i (67) öldüren, eşi Nezahat Şen’i (65) ise ağır yaralayan Mustafa Keleş, tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun süredir bahçe sulama meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Mustafa Keleş ile komşusu Musa Şen arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbedenin ardından Mustafa Keleş evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Ardından tekrar olay yerine gelen Keleş, komşusu Musa Şen ile eşi Nezaket Şen’e ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Keleş, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, kullanılan pompalı tüfeğe de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.