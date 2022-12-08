Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametleri ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, skunk ve eroin ile ruhsatsız tabanca, sahte para, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Yozgat Yerköy Adliyesine sevk edilen zanlılardan F.A, S.Ö. ve S.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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