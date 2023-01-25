Kırşehir'de meslektaşı karısını öldüren polis memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tabancayla meslektaşı karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan özel harekat polisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ahi Evran Mahallesi İkizarası Kent Park'ta bir kafeterya önünde polis memuru eşini tabancayla vurarak öldüren ve aynı silahla intihar girişimde bulunduktan sonra Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru Hüseyin Emre Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Hüseyin Emre Y'nin cenazesinin memleketi Elazığ'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan çiftin 5 yaşındaki çocukları A.Y, Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kırşehir'de, İkizarası Kent Park'ta 22 Ocak'ta eşi Aslı Y'yi (33) tabanca ile ateş ederek öldüren Hüseyin Emre Y. (33), daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.





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