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Kırşehir'de meslektaşı karısını öldüren polis memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

AA

Kırşehir'de meslektaşı karısını öldüren polis memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tabancayla meslektaşı karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan özel harekat polisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ahi Evran Mahallesi İkizarası Kent Park'ta bir kafeterya önünde polis memuru eşini tabancayla vurarak öldüren ve aynı silahla intihar girişimde bulunduktan sonra Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru Hüseyin Emre Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Hüseyin Emre Y'nin cenazesinin memleketi Elazığ'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan çiftin 5 yaşındaki çocukları A.Y, Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kırşehir'de, İkizarası Kent Park'ta 22 Ocak'ta eşi Aslı Y'yi (33) tabanca ile ateş ederek öldüren Hüseyin Emre Y. (33), daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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