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Depremlerde hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesi Kırşehir, Sivas ve Niğde'de defnedildi

AA

Depremlerde hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesi Kırşehir, Sivas ve Niğde'de defnedildi

KIRŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 13 kişinin cenazesi, Kırşehir, Sivas ve Niğde'de toprağa verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oturduğu apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erbaş'ın cenazesi Kırşehir'in Mucur ilçesine getirildi.

Erbaş'ın cenazesi, Emine Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bazlamaç köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Nişanlı olan Erbaş'ın, 2 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Törene, Erbaş'ın yakınları, Mucur Kaymakamı Osman Şahin, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve vatandaşlar katıldı.

- Sivas

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde Şazibey Mahallesi Ebrar Sitesi'nin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Gökhan (33), eşi Esra (26) ve çocukları Elisa Zümra (9) ile Saadettin Görkem Yıldırım'ın (4) cenazeleri Şarkışla'ya getirildi.

Ailenin naaşları, Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gökhan Yıldırım'ın ilk görev yerinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aşağıarıcan Köyü Ortaokulu olduğu, burada 7 yıl çalıştıktan sonra 2020 yılında Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesindeki Atınova Çiçek Ortaokulu'na tayin edildiği belirtildi.

Yıldırım ailesinin hayatını kaybettiği 10'ar katlı 8 blok ve 320 daireden oluşan Ebrar Sitesi'nin depremde tamamen yıkıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da depremde yıkılan 7 katlı Gürsoy Apartmanı'nın enkazında yaşamını yitiren Murat Özpınar (55) ve kızı Ayşe Nur Özpınar'ın (22) cenazeleri de Sivas'a getirildi.

Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızının cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Aynı apartmanın enkazında hayatını kaybeden anne Zuhal Özpınar (48) ve oğlu Said Özpınar'ın (27) cenazeleri de dün aynı mezarlıkta toprağa verilmişti.

- Niğde

Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Alpaslan (38), eşi Aslıgül (36), kızı Ecrin (9) ve oğlu Ediz Köker'in (3) cenazeleri, Ulukışla ilçesi Emirler köyüne getirildi.

Köker ailesinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının arından köy mezarlığında defnedildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Esen'in (54) cenazesi de Ulukışla ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta Kazancı Otel'in enkazında kalarak yaşamını yitiren Hakan Silkin'in (26) cenazesi de merkeze bağlı Uluağaç köyünde defnedildi.

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