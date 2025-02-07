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        Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor

        Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:04
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        Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor
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        Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı. Kentte hava sıcaklığı, gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Şehirde zaman zaman tipi de etkili oluyor.

        Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

        Ahi Evran Camisi ve Cacabey Medresesi'nin çatısı ve minareleri yağan karla beyaza büründü. Ahi Külliyesi ve içerisinde yer alan Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykelinde de beyaz örtü oluştu.

        Kervansaray Dağı ve şehrin yüksek kesimleri başta olmak üzere kent merkezinde kar yağışı devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        İl Özel idaresi ekipleri de merkez ve ilçelerde kar sürgünlerine karşı ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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