Kırşehir'de kar manzarası dron kamerasında

KIRŞEHİR'de etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte ortaya çıkan manzara, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezi ve ilçelerinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent beyaz örtüye bürünürken, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Vatandaşlar, karla kaplı yollarda yürümekte zorluk çekti. Yağışla birlikte ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin, kapanan 26 köy yolunu açtığı ve Kaman, Akçakent ve Akpınar ilçelerinin köy yollarında ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.