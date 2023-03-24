AK Parti Kırşehir milletvekili aday adayları tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, milletvekili aday adaylarını tanıttı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Tüm aday adaylarını tebrik eden Kendirli, Türkiye'nin geleceği için bu seçimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, 34 aday adayına başarı diledi.

İl Başkanı Seher Ünsal da "Bugün AK Parti'mizin Kırşehir milletvekilliği için 34 aday adayımız var. Her bir aday adayına da sizlerin huzurunda tek tek teşekkür ediyorum. Her biri bizim için kıymetlidir. AK Parti'den aday adayı olmak bir davaya gönül verdiğinin en önemli tescilidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından özgeçmişi okunan milletvekili aday adayları kürsüye gelerek kendilerini tanıttı.

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