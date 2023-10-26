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        Kırşehir'de jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde 385 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik güvenliği ve işaretleri eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:26
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        Kırşehir'de jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde 385 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik güvenliği ve işaretleri eğitimi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, mobil trafik eğitim aracı ile Çiçekdağı Köseli İlkokulu'nda 115, Mucur'da Hürriyet İlkokulu'nda 150, Kızıldağ-Yeniyapan İlkokulu'nda 120 olmak üzere toplam 385 öğrenci bilgilendirildi.

        Eğitimde çocuklara akülü araçlar kullandırılarak trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik levhaları ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıkları ve yaya geçitleri hakkında bilgi verildi.

        Eğitime katılan öğrencilere boyama kitabı, Jandarma Çocuk dergisi, balon ve çeşitli hediyeler verildi.

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