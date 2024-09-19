Kırşehir'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Kırşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cacabey Meydanı'ndaki törende Vali Hüdayar Mete Buhara, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Garnizon Komutanı Albay Şakir Soyukan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Parlak, şehitlerin ve gazilerin canları pahasına vatanı koruduğunu söyledi.

Üzerinde yaşanan toprakların vatana dönüşmesi, bayrağın özgürce dalgalanması, şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının eseri olduğunu vurgulayan Parlak, tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı gördüğünü ifade etti.

Törene katılan protokol üyeleriyle gaziler, Cacabey Meydanı'ndan Ahi Stadı'na "Kahramanlarla Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş de gerçekleştirdi.