Asırlardır yiğitliği, cömertliği, fedakarlığı ve kardeşliği günümüze taşıyan teşkilat: Ahilik

SERKAN GÜNER - Yiğitliği, cömertliği, fedakarlığı ve kardeşliği esas alan Ahilik teşkilatı, asırlardır esnafa yol gösteriyor.

Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda kurulan Ahilik teşkilatı, o yıllarda Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş ve iş imkanı sağlarken, Türk boylarının yerleşik hayata geçmesine büyük katkı sundu.

Ahiler, gündüzleri usta-çırak ilişkisi içinde vasıflı bir zanaatkar ve esnaf olarak yetişirken, eğitim ve savunma talimleri de aldı, akşamları ise Ahi zaviyelerinde iyi bir Müslüman olmak için dini ve ahlaki bilgi öğrendi.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) işbirliğinde 37. Ahilik Haftası kutlamaları 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı, Anadolu'dan dünyaya yayılan Ahilik teşkilatı, çalışma sisteminde helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için yüzyıllardır esnafa öncülük ediyor.

Kutlamaların diğer illerde birer gün olmasına rağmen Kırşehir'de 1 hafta sürdüğünü ifade eden Öztürk, çok sayıda esnafın bu özel hafta için Kırşehir'e geleceğini aktardı.

Birlik ve beraberlik içerisinde kapsamlı bir hafta geçireceklerini anlatan Öztürk, "Türkiye'nin başkenti nasıl Ankara ise Ahiliğin başkenti de Kırşehir'dir. Kırşehir halkının ve esnafımızın mutlaka daha fazla katılım sağlamasını, sahip çıkmasını bekliyoruz. Ben değil, biz dememiz lazım." dedi.

TOBB, TESK, TESKOMB'un Ahi Külliyesi ve Ahilik Müzesi'ne büyük emekleri olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Ahiliğimize Kırşehir olarak sahip çıkıyoruz. 1 hafta boyunca Ahiliği kutlayacağız çünkü Ahilik bizim için çok önemli. Bütün esnafımız yeni sezon mallarını, ürünlerini Ahilik Haftasınca sergilesinler. Esnafımızdan Ahilik Haftası boyunca yeni sezon ürünleri de dahil olmak üzere haftaya özel yüzde 20-30 indirim yapmalarını istiyoruz. Ahiliğin coşku ve görkemli geçmesi, insanların 'Ahilik kutlamalarında alışveriş yapacağız, orada olacağız, müzeyi gezeceğiz, konserlere bakacağız' demeleri için çabalayalım. Herkesi tüm etkinliklere davet ediyorum."