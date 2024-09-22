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        Asırlardır yiğitliği, cömertliği, fedakarlığı ve kardeşliği günümüze taşıyan teşkilat: Ahilik

        SERKAN GÜNER - Yiğitliği, cömertliği, fedakarlığı ve kardeşliği esas alan Ahilik teşkilatı, asırlardır esnafa yol gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:02
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        Asırlardır yiğitliği, cömertliği, fedakarlığı ve kardeşliği günümüze taşıyan teşkilat: Ahilik
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        SERKAN GÜNER - Yiğitliği, cömertliği, fedakarlığı ve kardeşliği esas alan Ahilik teşkilatı, asırlardır esnafa yol gösteriyor.

        Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda kurulan Ahilik teşkilatı, o yıllarda Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş ve iş imkanı sağlarken, Türk boylarının yerleşik hayata geçmesine büyük katkı sundu.

        Ahiler, gündüzleri usta-çırak ilişkisi içinde vasıflı bir zanaatkar ve esnaf olarak yetişirken, eğitim ve savunma talimleri de aldı, akşamları ise Ahi zaviyelerinde iyi bir Müslüman olmak için dini ve ahlaki bilgi öğrendi.

        Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı, Anadolu'dan dünyaya yayılan Ahilik teşkilatı, çalışma sisteminde helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için yüzyıllardır esnafa öncülük ediyor.

        "Ahiliğin başkenti" olarak nitelendirilen Kırşehir'de, geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl resmi programlarla kutlamalar gerçekleştiriliyor.

        Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) işbirliğinde 37. Ahilik Haftası kutlamaları 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        - "1 hafta boyunca Ahiliği kutlayacağız"

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine, hafta boyunca sürecek etkinliklerin yanı sıra 28 Eylül'de Cacabey Meydanı'nda yılın Ahisi, kalfası ve çırağı ödüllerinin sahiplerine takdim edileceğini söyledi.

        Törende şet kuşanma töreninin yapılacağını belirten Öztürk, kapanış törenine yoğun katılım olacağını dile getirdi.

        Kutlamaların diğer illerde birer gün olmasına rağmen Kırşehir'de 1 hafta sürdüğünü ifade eden Öztürk, çok sayıda esnafın bu özel hafta için Kırşehir'e geleceğini aktardı.

        Birlik ve beraberlik içerisinde kapsamlı bir hafta geçireceklerini anlatan Öztürk, "Türkiye'nin başkenti nasıl Ankara ise Ahiliğin başkenti de Kırşehir'dir. Kırşehir halkının ve esnafımızın mutlaka daha fazla katılım sağlamasını, sahip çıkmasını bekliyoruz. Ben değil, biz dememiz lazım." dedi.

        TOBB, TESK, TESKOMB'un Ahi Külliyesi ve Ahilik Müzesi'ne büyük emekleri olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Ahiliğimize Kırşehir olarak sahip çıkıyoruz. 1 hafta boyunca Ahiliği kutlayacağız çünkü Ahilik bizim için çok önemli. Bütün esnafımız yeni sezon mallarını, ürünlerini Ahilik Haftasınca sergilesinler. Esnafımızdan Ahilik Haftası boyunca yeni sezon ürünleri de dahil olmak üzere haftaya özel yüzde 20-30 indirim yapmalarını istiyoruz. Ahiliğin coşku ve görkemli geçmesi, insanların 'Ahilik kutlamalarında alışveriş yapacağız, orada olacağız, müzeyi gezeceğiz, konserlere bakacağız' demeleri için çabalayalım. Herkesi tüm etkinliklere davet ediyorum."

        - Ahi Evran-ı Veli

        AA muhabirinin Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi kaynaklarından derlediği bilgilere göre, Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi Evran Veli, 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde bulunan Hoy kasabasında doğdu.

        Anadolu'da özellikle esnafa İslamiyet'i anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için çalışmalar yapan Ahi Evran, Kayseri'de deri işleme atölyesi (debbağ) kurdu. Sanat sahibi kişiler tarafından çok sevilen Ahi Evran, o dönem Moğol istilasına karşı Kayseri'yi savunan Ahileri teşkilatlandırdı.

        Bir dönem Konya ve Denizli'de yaşayan Ahi Evran, 1206 yılında o zamanki ismi "Gülşehri" olan Kırşehir'e göç ederek iş ve aş verdiği Türkmenlerin tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici olmaları için çalışmalar yaptı.

        Ahi Evran, 32 farklı alandaki esnafı teşkilatlandırarak zamanla Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnafa yayılacak Ahilik sisteminin temellerini attı.

        Ahi Evran, kesin olmamakla birlikte Moğollara karşı mücadele ederken 1261 yılında şehit edildi. Ahi pirinin türbesi, Kırşehir'de kendisinin yaptırdığı ve uzun yıllar zaviye olarak kullandığı, yüzyıllardır ayakta olan Ahi Evran Camisi içinde bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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