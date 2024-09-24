Kırşehir'de Ahilik Haftası kapsamında halk konseri düzenlendi

Kırşehir'de, 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserin ilk bölümünde yerel sanatçılar ve Kırşehir Kent Orkestrası, İç Anadolu Bölgesi türküleri ile beğenilen şarkıları seslendirdi.

Daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Eren Özdemir, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali başta olmak üzere birçok sevilen türküyü seslendirdi.

Orta Anadolu yöresinden bozlaklar da okuyan Özdemir'in türkülerine çok sayıda vatandaş eşlik etti.