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        Kırşehir'de Ahilik Haftası kapsamında halk konseri düzenlendi

        Kırşehir'de, 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 23:33 Güncelleme: 24.09.2024 - 23:40
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        Kırşehir'de Ahilik Haftası kapsamında halk konseri düzenlendi
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        Kırşehir'de, 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi.

        Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserin ilk bölümünde yerel sanatçılar ve Kırşehir Kent Orkestrası, İç Anadolu Bölgesi türküleri ile beğenilen şarkıları seslendirdi.

        Daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Eren Özdemir, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali başta olmak üzere birçok sevilen türküyü seslendirdi.

        Orta Anadolu yöresinden bozlaklar da okuyan Özdemir'in türkülerine çok sayıda vatandaş eşlik etti.

        Vali Yardımcısı Alper Balcı, konser sonunda sanatçılara hediye takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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