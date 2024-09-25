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        Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:03
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        Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda peş peşe giden 3 hafif ticari aracı Ortaköy yol kavşağında durdurdu.

        Araçlarda, Ankara'ya götürüldükleri öğrenilen ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ö.T.G, M.K, C.K. ve H.U.Ö. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, C.K. ve Ö.T.G çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.U.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Olayda kullanılan 3 hafif ticari araç ise "amaç dışı kullanım" gerekçesiyle idari işlem yapılarak yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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