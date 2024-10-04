Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı

        –Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesince düzenlenen 6. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesince düzenlenen 6. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı.

        Festivalde bir konuşma yapan Alpaslan, Kırşehir'in ve Çiçekdağı'nın tanıtımı için festivalin önemine değinerek, "Bugün 6. düzenliyoruz ama nice altılara, atmışlara uzanarak, bulguru, bölgemizin önemli bir ürünü yapacağız. Festivaller, bölgenin tanıtılması, insanların kaynaşması, kadim kültürün yaşatılması açısından son derece kıymetlidir. Biz de bunun farkında olarak, ülkemizin her bir köşesinden, o bölgenin özelliklerine göre düzenlenen festivallere çok önem veriyoruz, destekliyoruz. Diğer taraftan, artık bir dünya markası haline gelmiş olan 'Türkiye Kültür Yolu' festivallerini de başlattık, büyüterek devam ediyoruz." dedi.

        81 ilde festivali yayarak, dünyanın en önemli festivallerinden birisi yapmayı hedeflediklerini aktaran Alpaslan, insanları kültür ve sanatla buluşturduklarını, sanatçılara da sanatlarını yapabilme imkanı sağladıklarını da söyledi.

        Çiçekdağı'nda bir kültür merkezi açacaklarını aktaran Alpaslan, ilçenin refahını ve yaşam kalitesini artıracak bir dizi çalışmayı da desteklediklerini sözlerine ekledi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise geleneklerin devam etmesinin önemini hatırlattı.

        Alpaslan, Vali Demiryürek ve protokol üyeleri konuşmaların ardından tokmakla soku taşında (dibek) bulgur dövdü.

        Mehter takımı, yöresel halk oyunları ve davul zurna gösterilerinin ardından vatandaşlara bulgur pilavı ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!

        Benzer Haberler

        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kırşehir'de protesto edi...
        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kırşehir'de protesto edi...
        KESOB Başkanı Öztürk, 37. Ahilik Haftasını değerlendirdi
        KESOB Başkanı Öztürk, 37. Ahilik Haftasını değerlendirdi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, jandarma ve polisle buluştu
        Kırşehir Valisi Demiryürek, jandarma ve polisle buluştu
        Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerle buluştu
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerle buluştu
        Kırşehir esnafa 150 milyon liralık destek sağlanacak
        Kırşehir esnafa 150 milyon liralık destek sağlanacak