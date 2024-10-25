Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Valisi Demiryürek, Mucur'da incelemelerde bulundu

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Mucur'da yatırımları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Mucur'da incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Mucur'da yatırımları inceledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek, Mucur Hükümet Konağı'nda Kaymakam Emre Yeşilbaş'tan devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Ardından Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları öğrenen Demiryürek, projeleri değerlendirdi.

        Demiryürek, ilçede yapımı devam eden 112 İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi ile Toplum Sağlığı Merkezi inşaatlarında, altyapı çalışmaları devam eden Mucur OSB'de ve Mucur Millet Bahçesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Demiryürek, Mucurlu Şehit Polis Memuru Güllühan Mert'in ailesini de ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de "Uçan Raketler Projesi"nde masa tenisi sporcu seçmeleri yapıldı
        Kırşehir'de "Uçan Raketler Projesi"nde masa tenisi sporcu seçmeleri yapıldı
        Kırşehir'de şehit ve gazi dernekleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kın...
        Kırşehir'de şehit ve gazi dernekleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kın...
        Kırşehir'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
        Kırşehir'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verildi
        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verildi
        Kırşehir'de "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı dü...
        Kırşehir'de "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı dü...