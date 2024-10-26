Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de "Eğitimde Veli Projesi" başladı

        Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde Veli Projesi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de "Eğitimde Veli Projesi" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde Veli Projesi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

        Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, çocukların yaşamla ilgili ilk deneyimlerini kazandıkları, güven duygularını geliştirdikleri, sosyalleşmeyi ve topluma uygun tutum ve davranış sergilemeyi öğrendikleri ilk ortamın aile olduğunu söyledi.

        Ailenin, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve öğrendiklerini davranışa dönüştürmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Demiryürek, "Teknolojiyle birlikte toplumda yaşanan sosyal, ekonomik gelişmeler ile Türk aile yapısında görülen değişimler, aile içi iletişim sorunlarını da beraberinde getirmiş, aile çocuk arasında iletişim problemleri yaşanmaya başlamıştır. Hazırlanan proje ile huzurlu bir aile ortamı oluşturma, sorunlara uygun dil, tutum ve davranışlarla yaklaşma, örnek anne baba kavramını somutlaştırma, çocukların okul ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır." dedi.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da eğitimde marka kent olan Kırşehir'de hayata geçirilen projenin öğrenciler ile aileleri arasındaki iletişimin doğru yapılması ve geliştirilmesi için önem arz ettiğini hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de konuşma yaptı.

        Programda Doç. Dr. Esef Hakan Toytok "Farklı bak, farklı düşün, fark yarat", Doç. Dr. Özgür Bolat "Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?" ve Prof. Dr. Erkan Kıral "Mükemmel veli olmak" başlıklı sunum yaptı.

        Programı daire amirleri, öğretmenler ve ebeveynler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Demiryürek, Mucur'da incelemelerde bulundu
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Mucur'da incelemelerde bulundu
        Kırşehir'de "Uçan Raketler Projesi"nde masa tenisi sporcu seçmeleri yapıldı
        Kırşehir'de "Uçan Raketler Projesi"nde masa tenisi sporcu seçmeleri yapıldı
        Kırşehir'de şehit ve gazi dernekleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kın...
        Kırşehir'de şehit ve gazi dernekleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kın...
        Kırşehir'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
        Kırşehir'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verildi
        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verildi