AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir, yeniden seçildi.

Kongreye AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Yasin Berktaş, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Genel Merkez İl Koordinatörü Halise Çiftçi'nin divan başkanlığını yaptığı kongrede faaliyet raporu, bilanço, gelir ve gider hesapları okunup ibra edildi.

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