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        AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir, yeniden seçildi

        AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir, yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:41
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        AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir, yeniden seçildi
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        AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir, yeniden seçildi.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Genel Merkez İl Koordinatörü Halise Çiftçi'nin divan başkanlığını yaptığı kongrede faaliyet raporu, bilanço, gelir ve gider hesapları okunup ibra edildi.

        Tek listeyle yapılan seçimde İlçe Başkanı Ali Demir yeniden göreve seçildi.

        Kongreye AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Yasin Berktaş, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

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