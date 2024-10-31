Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Balkan şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, kamp yaptığı Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkan şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, kamp yaptığı Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, makamında ağırladığı teknik heyet ve futbolculara başarılarından dolayı teşekkür etti.

        Türkiye'yi gururlandırdıkları için konuklarını tebrik eden Demiryürek, "Şampiyona öncesi bir aradaydık, şampiyonluğun ardından sizi bir kez daha Kırşehir'de ağırlamanın sevinci içindeyiz. İnşallah daha nice başarılarını göreceğiz. Sizleri desteklemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da takımın büyük emek verdiğini ve başardığını aktararak, "Bu süreçte gençlerimizin ve abilerinin emekleriyle beraber amputede ülke başarısını sosyal sorumluluk olarak görüyorum." diye konuştu.

        Valilikten yürüyerek Ahi Külliyesi'ne geçerken esnafın tebrik ettiği futbolcular, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Ampute Milli Futbol Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Türk milletinin desteği ile başarıya ulaştıklarını aktararak, "Çalışıp, Arnavutluk'a gittik ve şampiyon olarak döndük. Sözümüzü tutmanın gönül rahatlığı ile yeniden Kırşehir'i ziyaret ettik." diye konuştu.

        Takım kaptanı Halil İbrahim Esen ise çok çalıştıklarını ve emeklerini kupayla taçlandırdıklarını, Avrupa kupalarının yanına Balkan Kupası'nı da eklediklerini söyledi.

        Ağalar Konağı'nda Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile de bir araya gelen Ampute Futbol Milli Takımı, kamp döneminde kendilerine verdikleri destek için Ekicioğlu'na teşekkür etti.

        Ekicioğlu, milli takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini, kendileriyle gurur duyduklarını belirterek, diğer şampiyonalar öncesinde de Kırşehir'de kampa beklediklerini söyledi.

        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile de bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırşehir'de ilçe kongreleri tamamlandı
        AK Parti Kırşehir'de ilçe kongreleri tamamlandı
        Otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi, defnedildi
        Otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi, defnedildi
        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı
        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi öldü
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi öldü
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
        Memlekete dönen taksi şoförü ve oğlu tescilli Kaman cevizi üretiyor
        Memlekete dönen taksi şoförü ve oğlu tescilli Kaman cevizi üretiyor