Adıyaman'da kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Kırşehir'de toprağa verildi

Törene, Dağ'ın ailesi ve yakınları, Vali Sefa Demiryürek, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ile vatandaşlar katıldı.

Görev yaptığı birliğinde geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitiren 29 yaşındaki Dağ'ın cenazesi, yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi.

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