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        Kırşehir'de AFAD gönüllüleri "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü"nde buluştu

        Kırşehir'de "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, AFAD gönüllüleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:38
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        Kırşehir'de AFAD gönüllüleri "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü"nde buluştu
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        Kırşehir'de "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, AFAD gönüllüleri bir araya geldi.

        Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, gönüllülerin, doğal afet ve insani krizlerin yaşandığı süreçlerde zorluklara rağmen gayretle çalıştıklarını belirtti.

        Kentte, 737 AFAD gönüllüsü bulunduğunu dile getiren Demiryürek, şöyle konuştu:

        "Gönüllülerimizin gösterdiği cesaret ve özveri, dayanışma ruhunun en güzel örneğidir. AFAD gönüllülerimiz de bu anlamda, insanlığa yardım eli uzatan, zor zamanlarda umut ışığı olan kahramanlardır. Bu gönüllülük hareketi için AFAD Başkanlığı'mız tarafından afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek, toplumu afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla, afetlerde görev yapan ekiplere destek olabilecek kişilerden oluşan AFAD Gönüllülük Sistemi kurulmuştur."

        Demiryürek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sırasında İskenderun'da kaymakam olarak görev yaptığını belirterek, devletin tüm yaraları sarmayı sürdürdüğünü, deprem yaşanan coğrafyanın yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıldığını ifade etti.

        AFAD İl Müdürü Uğur Olgun da afetlere karşı hazırlıklı olunabilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini, AFAD gönüllülerinin özellikle 6 Şubat'ta yaşanan felakette ortaya koydukları fedakarlığa şahit olduklarını söyledi.

        Programda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal, AFAD Gönülleri için yazdığı şiiri okudu.

        AFAD logolu yelek giydirilen Battal, gönüllü olarak kaydedildi.

        AFAD gönüllerinin şarkılar seslendirdiği etkinliğin sonunda Kırşehir Ustalar Müzik Topluluğu dinleti sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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