Kırşehir'de AFAD gönüllüleri "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü"nde buluştu

Kırşehir'de "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, AFAD gönüllüleri bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, gönüllülerin, doğal afet ve insani krizlerin yaşandığı süreçlerde zorluklara rağmen gayretle çalıştıklarını belirtti.

Kentte, 737 AFAD gönüllüsü bulunduğunu dile getiren Demiryürek, şöyle konuştu:

"Gönüllülerimizin gösterdiği cesaret ve özveri, dayanışma ruhunun en güzel örneğidir. AFAD gönüllülerimiz de bu anlamda, insanlığa yardım eli uzatan, zor zamanlarda umut ışığı olan kahramanlardır. Bu gönüllülük hareketi için AFAD Başkanlığı'mız tarafından afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek, toplumu afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla, afetlerde görev yapan ekiplere destek olabilecek kişilerden oluşan AFAD Gönüllülük Sistemi kurulmuştur."