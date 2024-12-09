Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, tüm insanlığın ortak değeri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Yüce milletin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığını aktaran Demiryürek, tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan sahip oldukları hak ve özgürlüklerle eşit olduğunu belirtti.