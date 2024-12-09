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        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:59
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        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Demiryürek, mesajında, tüm insanlığın ortak değeri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

        Yüce milletin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığını aktaran Demiryürek, tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan sahip oldukları hak ve özgürlüklerle eşit olduğunu belirtti.

        "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu devletin kendine ilke edindiğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirilmeye devam edilmektedir. Bunun yanı sıra ülkemiz, insan hakları ve barışın güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası alanda önemli katkılarda bulunmuş, mazlumların sesi, yardıma ihtiyaç duyanların umudu olmuştur. Tarih boyunca barışın ve adaletin yanında yer alan ülkemiz, bugün de insani yardım ve diplomasi faaliyetleriyle küresel düzeyde örnek bir duruş sergilemektedir. Bugün, Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesi, tüm insanlığın ortak sınavıdır. Devletimiz her platformda Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunarak bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmeye devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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