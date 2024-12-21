Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        AK Parti Kırşehir İl Kongresi 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İl Başkanlığı Kongresinin 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kırşehir İl Kongresi 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İl Başkanlığı Kongresinin 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

        İl Başkanı Ünsal, bir kafedeki basın toplantısında, kongreye birlik ve beraberlik içerisinde gidildiğini, başarıyla tamamlayacaklarını söyledi.

        İl Başkanı görevi süresi boyunca teşkilatıyla köy, mahalle, ilçeleri ziyaret ederek çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Ünsal, kongre sürecinin demokrasi şöleni içerisinde yapılacağını aktardı.

        28 Aralık'ta Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde il kongresini büyük bir coşku ve heyecanla yapacaklarını, yenilenen kadrolarıyla sahaya çıkacaklarını, canla başla hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Ünsal, Kırşehirlileri kongreye davet etti.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Kırşehir'e yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi vererek, şehrin değişimi ve gelişimi için yoğun çalıştıklarını vurguladı.

        Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kültüre, turizme kadar bir çok alanda yatırımların gerçekleştiğini ve birçok yatırımı hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Erkan, il kongresinin başarıyla birlik içinde gerçekleşmesini ve hayırlara vesile olmasını diledi.

        Toplantıya, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, belediye başkanları, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ve ilçe başkanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?

        Benzer Haberler

        Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyar...
        Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyar...
        Kırşehir'deki spor yatırımlarının protokolü imzalandı
        Kırşehir'deki spor yatırımlarının protokolü imzalandı
        Kırşehir FSK Başkanı Torun'dan takıma maddi destek çağrısı
        Kırşehir FSK Başkanı Torun'dan takıma maddi destek çağrısı
        Kırşehir'de "Her Yönüyle Kaman Sempozyumu" başladı
        Kırşehir'de "Her Yönüyle Kaman Sempozyumu" başladı
        Altyapı çalışmaları sırasında yol çöktü; 4 tarihi küp bulundu
        Altyapı çalışmaları sırasında yol çöktü; 4 tarihi küp bulundu
        Kırşehir'de altyapı çalışmaları sırasında 3 küp bulundu
        Kırşehir'de altyapı çalışmaları sırasında 3 küp bulundu