Kırşehir'de 9 yıl önce şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneğince Şırnak'ta, 2015 yılında teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu.

Dernek binasında düzenlenen programda, Ünaldı ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, şehitlerin emaneti olarak gördükleri aileleri ve yakınlarıyla sürekli ilgilendiklerini, bir araya geldiklerini belirtti.