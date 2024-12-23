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        Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı

        Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Final müsabakaları Kırşehir'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:43
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        Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı
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        Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Final müsabakaları Kırşehir'de başladı.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda​ düzenlenen müsabakalara Kırşehir'in yanı sıra Eskişehir, Aksaray, Adana, Ankara'dan 200'den fazla sporcu ve antrenör katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda konuşan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, sakatlanma ve sorun yaşanmadan mücadelelerin gerçekleşmesini temenni ederek, takımlarımıza final yolunda başarılar diledi.

        İlk gün müsabakasında ise Aksaray Belediye ile Ankara Yenimahalle Spor Kulüpleri ve Adana Adasokağı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulüpleri mücadele etti.

        Müsabakalar, 27 Aralık'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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