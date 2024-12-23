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        Kırşehir'de çiçek hastalığı nedeniyle 12 köy ve 1 beldede küçükbaş hayvan hareketleri durduruldu

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tespit edilmesiyle 12 köy ve 1 beldede hayvan hareketleri durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:38
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        Kırşehir'de çiçek hastalığı nedeniyle 12 köy ve 1 beldede küçükbaş hayvan hareketleri durduruldu
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tespit edilmesiyle 12 köy ve 1 beldede hayvan hareketleri durduruldu.

        Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce Çadırlıkörmehmet köyünde bulunan bir işletmede küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığının tespit edildiği belirtildi.

        Küçükbaş hayvan hareketlerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçemiz Çadırlıkörmehmet köyünde bulunan bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı çıkmış olup idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Koruma ve gözetim bölgesi sınırları içerisine giren müdürlüğümüze bağlı Çadırlıkörmehmet, Çadrılıhacıbayram, Tepeköy, Yağmurlusarıuşağı, Çadırlıhacıyusuf, İrbişim, Meşeköy, Karahabalı, Savcılıbağbaşı, Demirli, Başköy, Ömerhacılı köyleri ve Kurancılı kasabasındaki küçükbaş hayvan hareketleri yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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