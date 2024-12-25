Kırşehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte alkol sürerek vatandaşların sağlığına kast eden, haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.