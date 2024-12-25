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        Kırşehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 23:01 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:08
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        Kırşehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte alkol sürerek vatandaşların sağlığına kast eden, haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şişelenmiş 86 litre sahte içki, 149 litre el yapımı içki ile alkol yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.K, B.T. ve B.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Murat Sefa Demiryürek de vatandaşların sağlığına kast eden ve yapmış oldukları eylemlerle haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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