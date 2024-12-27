Kırşehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Kırşehir'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli tutuklandı.
Ş.S, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın önüne park ettiği motosikletinin çalınması üzerine polise başvurdu.
İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 120 saatlik görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı E.H'nin yaptığını belirledi.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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