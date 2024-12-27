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        Kırşehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Kırşehir'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:08
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        Kırşehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Kırşehir'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli tutuklandı.

        Ş.S, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın önüne park ettiği motosikletinin çalınması üzerine polise başvurdu.

        İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 120 saatlik görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı E.H'nin yaptığını belirledi.

        Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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