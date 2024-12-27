Temsili Ahi Evran miniklere "Ahilik" kültürünü anlatıyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir'de, Ahilik kültürünün miniklere aktarılması amacıyla temsili "Ahi Evran" anaokullarını gezerek Ahilik hakkında bilgiler veriyor.

Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı, Anadolu'dan dünyaya yayılan Ahilik teşkilatının değerleri ve prensipleri, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı "Millet Kursları Projesi" kapsamında anaokulu öğrencilerine anlatılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, Kırşehir'deki anaokullarında 4 bin 500'e yakın öğrenciyi "Ahi Evran" ile buluşturarak Ahiliğin temel felsefesinin anlatıldığını söyledi. Temsili Ahi Evran'ın miniklere Ahilikle ilgili çeşitli öğütler verdiğini, yapmaları ve yapmamaları gereken davranışları örneklerle anlattığını vurgulayan Gülşen, "Hikayelerin ardından içerisinde Ahiliğin anlatıldığı boyama kitaplarımız ve küçük hediyeler çocuklara dağıtılıyor. Küçük yaşlarda Ahilik kültürünü ve değerlerini çocuklarımıza anlatarak Ahiliğin öğrenciler arasında ve evlerinde konuşulmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Gülşen, velilerden de güzel dönüşler olduğunu belirterek çalışmanın kendilerini umutlandırdığını ve mutlu ettiğini dile getirdi. Temsili Ahi Evran tarih öğretmeni Recai Yağmur da Ahiliğin sadece bir meslek örgütlenmesi değil; toplumu doğruluk, cesaret, dürüstlük, adalet, kardeşlik gibi ahlaki değerlerle yetiştirmek için başlatılan medeniyet projesi olduğuna dikkati çekti.

Bu medeniyet projesi içerisinde öğrencileri yetiştirebilmek için okulları ziyaret ettiğini ve Ahilik değerlerine uygun hikayeler anlattığını ifade eden Yağmur, "Anaokullarındaki çocuklar biraz daha somut işlemler dönemindedir. Biz de bu kavramları görsel olarak bir 'Ahi baba' kimliği ile okullarda elimizden geldiğince aşılamaya gayret ediyoruz." dedi.

- Ahiliğin değerleri çocuklara somut olarak anlatılıyor Okul ziyaretlerinde çocukların değerler hakkında meraklı olduklarını vurgulayan Yağmur, "Bilhassa anlattığım hikayeleri, günlük hayatta kendileri de kullandıklarını fark ettiler. Mesela hayvan sevgisi, sırasına ve yerine dikkat etme, çiçeklere zarar vermeme gibi. Biz de somut olarak bunları Ahiliğin değerleriyle örtüştürüyoruz ve faydalı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahilik değerinin anlatıldığı Dr. Meral Kılıçözü Anaokulu Müdürü Muazzez Kamalı ise "Ahilik" kavramının somutlaştırılmasının çocukların akıllarında daha kalıcı olduğunu aktardı. Anaokulu öğrencilerinden İkrasu Atalay ise çalışkan, dürüst, yardımsever olmaları gerektiğine dikkati çekerek "Yalan söylememeyi, kedileri beslemeyi ve arkadaşına kötü davranmamayı öğrendik. Ben de 'Ahi dedem' gibi olmak isterdim, çok sevdim." dedi.