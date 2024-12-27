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        Kırşehir'de otomobiller çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

        Kırşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:02
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        Kırşehir'de otomobiller çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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        Kırşehir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        R.D. yönetimindeki 40 DZ 975 plakalı otomobil, Kındam Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi Kavşağı'nda, H.C. idaresindeki 40 DY 753 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince sürücüler R.D ve H.C, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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