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        "Yeşil Kampüs Festivali", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde devam etti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:29
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        "Yeşil Kampüs Festivali", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde devam etti
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) devam etti.

        Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, festival kapsamında KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sıfır Atık İçin Biz de Varız" etkinliğinde, sonraki nesillere temiz bir çevre bırakılmasının büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

        Bakanlık ve Türkiye Çevre Ajansı olarak gerekli bilgilendirme ve faaliyetleri yapmaya devam ettiklerini dile getiren Pirinççi, şunları ifade etti:

        "Türkiye genelinde atıkların atık olmaktan öte, ham madde olarak kullanılmasını ortaya çıkaracak bir süreci başlatıyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de bunun ilk aşamalarından bir tanesi olacak. Türkiye geneline yayılmadan önce burada depozito iade makinesinden 3-4 tane olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla biz daha çok çalışma yapacağız. 'Sıfır Atık İçin Biz de Varız' meselesini sadece atık kutuları olarak görmeyip, bunun daha da ötesini düşündüğünüz için çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz."

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslimler yapıldığını, 31 Ekim 2024'e kadar ise 8400 kilogram atığın geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi.

        Karahocagil, "Üniversite olarak sıfır atık çalışmalarına önem verdik. Çevre ve Enerji Yönetimi, Sıfır Atık komisyonlarını oluşturduk. Sıfır Atık Yönergesi de hazırladık. Bakanlığın desteğiyle kampüste sıfır atık çalışmalarında sona yaklaştık. Sıfır atık konusunda bir sistem kurduk ve işlemeye başladı. Üniversitede önemli bir dönüşümü sağladık. Atık ayrıştırma kutuları temin edip diğer satın alımları gerçekleştirdik. Ayrıştırma atıklarının toplanmasına ilişkin firmalar ile gerekli görüşmeleri de yaptık." dedi.

        Konuşmaların ardından "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında KAEÜ yerleşkesindeki "Çevre Tırı" da ziyaret edildi.

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