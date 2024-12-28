AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, partisinin Kırşehir İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Türkiye artık oyun kuran bir devlet. Çakalların, tilkilerin oyunlarının olduğu yerde Cumhurbaşkanı'mız, 'Onların tuzakları, oyunları varsa kurdun da bin tane yolu vardır' dedi. Allah'ın izniyle şimdi bize bin tane yol var." ifadesini kullandı.

Zeybekci, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politikasının etkili şekilde sürdüğünü söyledi.

Saraybosna'dan Üsküp'e, Taşkent'ten Semerkand'a, Musul'dan Kerkük'e, Halep'ten Şam'a Türk tarihinin izleri bulunduğuna işaret eden Zeybekci, şöyle dedi: "Gidin, Balkanları dolaşın, ecdat Balkanları köprüleriyle, yollarıyla, kervansaraylarıyla, hastaneleriyle donatmış. Buralarda ben iddialı olmadığımda, Halep'te, Şam'da söz söylemediğimde, Musul'da, Kerkük'te, Erbil'de söz söylemediğim zaman bir gün gelirler, senin tepende söz söylerler, bunu asla unutmayın. Düşünsenize, 14-28 Mayıs'ta Allah korusun başka bir şey olsaydı bugün Suriye ne halde olurdu acaba ve ertesi gün Türkiye ne olurdu? Türkiye artık oyun kuran bir devlet. Çakalların, tilkilerin oyunlarının olduğu yerde Cumhurbaşkanı'mız, 'Onların tuzakları, oyunları varsa kurdun da bin tane yolu vardır' dedi. Allah'ın izniyle şimdi bize bin tane yol var."

Türkiye'nin dünyadaki SİHA ve İHA ticaretinin yüzde 60'ına sahip bir ülke olduğunu dile getiren Zeybekci, "Bu hafta İtalyanların en büyük, 140 yıllık, yüzde 100 motoru da dahil tam uçak üretebilen bir şirketini BAYKAR satın aldı. Her şeyi ile teknolojisi, malı, mülkü her şeyi ile BAYKAR satın aldı ve artık bir Türk malı." diye konuştu.