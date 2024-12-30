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        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten yeni yıl mesajı

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:34
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        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten yeni yıl mesajı
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Demiryürek, mesajında, ülke ve dünyada önemli gelişmelere sahne olan bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.

        2025 yılına yeni umut ve beklentilerle ulaşmanın mutluluğunun yaşandıklarını aktaran Demiryürek, her yeni yıl geçmiş yıllarda elde edilen tecrübelerle ülkenin kalkınması ve gelişmesi, halkın huzuru, birlik ve beraberliği için geleceğe ilişkin planlar yapma konusunda fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

        Yeni yılda da "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Daha müreffeh bir gelecek için artı değerler üretme, kamu hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırma azim ve kararlılığı içerisinde olacağız. İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda kalkınması için yeni yılda da Kırşehir’in tüm aktörleri ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla yeni yılın Kırşehirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, toplum olarak hayatımıza daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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