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        Kırşehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:34
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        Kırşehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.H.Y, E.A. ve A.B. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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