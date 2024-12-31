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        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına yeniden seçilen Ünsal, mazbatasını aldı

        AK Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen Seher Ünsal, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:19
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına yeniden seçilen Ünsal, mazbatasını aldı
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        AK Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen Seher Ünsal, mazbatasını aldı.

        Yönetim kurulu üyeleri ve partililerle Kırşehir Adliyesi'ne giden Ünsal, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Adliye çıkışında partililere hitap eden Ünsal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, delegelerin teveccühü ile yönetim kurulu üyeleriyle tekrar göreve seçildiklerini dile getirdi.

        Kendisine destek olanlara teşekkür eden Ünsal, "Milletimizle olan gönül bağımızı daha da pekiştirecek ve güçlendireceğiz. Kırşehir için hizmet etmeye devam edecek, birlik ve beraberlik içinde olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak ve Kırşehir'in hak ettiği yere ulaşması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kırşehir'in geleceği için omuz omuza vererek yeni projelere, hizmetlere ve başarılara imza atacağız." diye konuştu.

        Mazbata törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, partinin ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile partililer katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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